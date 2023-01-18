В МИД Китая заявили, что возлагают большие надежды на визит Блинкена в Пекин

Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает Reuters .

"Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и возлагает на него большие надежды. И Китай, и Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры по конкретным договоренностям", - заявил он.

По его словам, Китай также надеется, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать диалог и будут открыты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 февраля совершит визит в Пекин и встретится с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Издание Politico пишет, что среди вопросов повестки дня будет война в Украине.

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