В МИД Китая заявили, что возлагают большие надежды на визит Блинкена в Пекин
Китай возлагает на визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин большие надежды
Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает Reuters .
"Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и возлагает на него большие надежды. И Китай, и Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры по конкретным договоренностям", - заявил он.
По его словам, Китай также надеется, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать диалог и будут открыты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 февраля совершит визит в Пекин и встретится с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Издание Politico пишет, что среди вопросов повестки дня будет война в Украине.
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