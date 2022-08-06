Об этом сообщает министерство иностранных дел КНР .

Соответствующее заявление Ван И сделал во время визита в Камбоджу.

"Если мы проигнорируем принцип невмешательства во внутренние дела, мир вернется к закону джунглей, а поведение США станет безрассуднее и они начнут запугивать другие страны. Мы не можем допустить такого и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить, чтобы прогресс человеческой цивилизации ушел назад", - сказал Ван И.

Он добавил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань поставил под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, и пообещал, что Китай будет решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также будет пресекать попытки Соединенных Штатов использовать Тайвань для контроля.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

6 августа стало известно, что в минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.

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