Об этом сообщили в BBC со ссылкой на МИД Китая.

Министерство иностранных дел Китая выразило "решительное недовольство и протест против применения США сил для нападения на гражданские беспилотные самолеты".

"Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США по форс-мажорным обстоятельствам", - говорится в заявлении МИД.

Также чиновники подчеркнули, что это была абсолютная случайность.