В МИД Китая выразили недовольство и протест из-за сбития "шпионского шара" над США, - BBC
Министерство иностранных дел КНР выразило "сильное недовольство и протест" по поводу сбития в США китайского "шпионского шара"
Об этом сообщили в BBC со ссылкой на МИД Китая.
Министерство иностранных дел Китая выразило "решительное недовольство и протест против применения США сил для нападения на гражданские беспилотные самолеты".
"Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США по форс-мажорным обстоятельствам", - говорится в заявлении МИД.
Также чиновники подчеркнули, что это была абсолютная случайность.
- Напомним, 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- В субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное