Так, слова китайского дипломата прокомментировала на брифинге спикер МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ .

Накануне Фу Цуна спросили о поддержке целей Украины, включающих возвращение других украинских регионов, ныне оккупированных Россией, на что высокопоставленный китайский дипломат сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет".

Отвечая на вопрос, отражают ли слова Фу Цуна позицию китайского правительства, Мао Нин сказала: "Позиция Китая по отношению к украинскому кризису является последовательной и четкой. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров".

При этом она не возразила и не подвергла сомнению слова посла.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.