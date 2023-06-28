В МИД Китая сдержанно отреагировали на слова посла в ЕС о границах Украины 1991 года
В МИД Китая сдержанно отреагировали на слова посла в ЕС Фу Цуна о том, что Пекин может поддержать возвращение Украины к границам 1991 года, включая Крым
Так, слова китайского дипломата прокомментировала на брифинге спикер МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ .
Накануне Фу Цуна спросили о поддержке целей Украины, включающих возвращение других украинских регионов, ныне оккупированных Россией, на что высокопоставленный китайский дипломат сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет".
Отвечая на вопрос, отражают ли слова Фу Цуна позицию китайского правительства, Мао Нин сказала: "Позиция Китая по отношению к украинскому кризису является последовательной и четкой. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров".
При этом она не возразила и не подвергла сомнению слова посла.
Позиция Китая по поводу войны в Украине
24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.
2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.
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