В МИД Китая прокомментировали появление "шпионского шара" над США
В министерстве иностранных дел КНР назвали появление шара наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором
Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Китая.
"Некоторые политики и СМИ США воспользовались инцидентом для нападок и дискредитации Китая, но Пекин решительно выступает против обвинений в свой адрес", - говорится в сообщении МИД Китая.
Так, в ведомстве утверждали, что Пекин "всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран и никогда намеренно не нарушал ничье воздушное пространство". И шар использовали преимущественно в метеорологических целях: его запустили в Китае, однако аэростат снесло с курса.
Однако позже представитель Пентагона Патрик Райдер повторил , что шар используют именно для наблюдения.
- Напомним, администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения
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