В МИД Китая прокомментировали появление "шпионского шара" над США

Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Китая.

"Некоторые политики и СМИ США воспользовались инцидентом для нападок и дискредитации Китая, но Пекин решительно выступает против обвинений в свой адрес", - говорится в сообщении МИД Китая.

Так, в ведомстве утверждали, что Пекин "всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран и никогда намеренно не нарушал ничье воздушное пространство". И шар использовали преимущественно в метеорологических целях: его запустили в Китае, однако аэростат снесло с курса.

Однако позже представитель Пентагона Патрик Райдер повторил , что шар используют именно для наблюдения.