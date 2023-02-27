В МИД Китая прокомментировали намерение Зеленского встретиться с Си Цзиньпинем
В МИД Китая заявили, что приветствуют диалог с Украиной, однако избежали конкретного ответа о возможности встречи Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем
Об этом сообщает Reuters .
По словам представительницы министерства иностранных дел КНР Мао Нин, Пекин будет приветствовать переговоры с Украиной. В то же время дипломат избежала конкретного ответа о вероятности встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина, а вместо слова война употребила формулировку "конфликт".
"Позиция Китая по поводу кризиса в Украине последовательная и очень четкая. Суть заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь с привлеченными сторонами, включая Украину", - сказала Мао.
- 24 февраля Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Си Цзиньпинем.
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