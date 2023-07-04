Об этом заявил дипломат и советник лидера Китая Ван И, сообщает Japan Today.

Ван I говорил об усилиях по активизации сотрудничества между тремя соседями на форуме, организованном Секретариатом трехстороннего сотрудничества – органом, созданным по соглашению между Пекином, Сеулом и Токио.

Ван И также призвал страны "воспитывать чувство стратегической автономии, поддерживать региональное единство и стабильность, сопротивляться возвращению менталитета времен холодной войны и быть свободными от принуждения устрашения и доминирования".

Хотя Ван I в своем выступлении воздержался от упоминания Соединенных Штатов, он сказал, что некоторые крупные страны вне региона пытались заменить единство разделением в поисках географических выгод.

"Если этой тенденции будет позволено развиваться, это не только серьезно помешает нормальному развитию трехстороннего сотрудничества, но и усугубит напряженность и конфронтацию в регионе", - добавил он.

На мероприятии в городе Циндао Ван И также призвал к ускорению переговоров о зонах свободной торговли между тремя странами.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и глава МИД Японии Хаяси Эсимаса выступили на мероприятии по видеосвязи.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.

30 июня ЕС призвал Китай оказать давление на Россию для вывода войск из Украины.