Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая .

На вопрос, считает ли Пекин, что обстрел ракетами гражданской инфраструктуры является защитой законных интересов безопасности России, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал стороны поощрять дипломатические усилия.

"Я четко изложил позицию Китая по поводу кризиса в Украине. В нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса в Украине, и совместно работать над деэскалацией", - сказал Чжао Лицзянь.

Он также избежал прямого ответа на вопрос, поддерживает ли Китай Украину в экспорте зерна.

"Относительно продовольственной проблемы Китай выдвинул инициативу по международному сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности. Мы готовы активизировать общение и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы достичь большего международного консенсуса и помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - отметил Чжао Лицзянь.

19 октября в МИД Китая заявили, что якобы не знают об атаке дронов на Киев , когда погибли пять человек и пострадала инфраструктура, однако предлагают "сдержанность и дипломатические усилия".

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