В МИД Канады призвали Си Цзиньпина к диалогу с Зеленским
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала лидера КНР Си Цзиньпина провести разговор с Владимиром Зеленским, если он действительно стремится к миру в Украине
Об этом пишет La Presse .
По словам Жоли, если Китай действительно хочет сыграть определенную роль в прекращении боевых действий в Украине, Си Цзиньпину следует снять трубку и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы призываем Китай обеспечить разговор Си с Зеленским. Никакого телефонного разговора между двумя президентами не было с 24 февраля 2022 года. Мы верим, что Китай может и должен сыграть определенную роль – не просто не придя на помощь России", – сказала Жоли.
Она преодолевала, что подняла этот вопрос во время встречи с китайским коллегой Цинь Ганом на полях саммита министров иностранных дел стран G20 в Индии на прошлой неделе.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по поводу " политического урегулирования " войны России против Украины.
- 24 февраля Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Си Цзиньпинем.
- 27 февраля в МИД Китая заявили, что приветствуют диалог с Украиной, однако ушли от конкретного ответа о возможности встречи Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем.
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