Об этом пишет La Presse .

По словам Жоли, если Китай действительно хочет сыграть определенную роль в прекращении боевых действий в Украине, Си Цзиньпину следует снять трубку и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы призываем Китай обеспечить разговор Си с Зеленским. Никакого телефонного разговора между двумя президентами не было с 24 февраля 2022 года. Мы верим, что Китай может и должен сыграть определенную роль – не просто не придя на помощь России", – сказала Жоли.

Она преодолевала, что подняла этот вопрос во время встречи с китайским коллегой Цинь Ганом на полях саммита министров иностранных дел стран G20 в Индии на прошлой неделе.