В МИД к годовщине ущерба МН17 призвали привлечь к ответственности виновных

Об этом говорится в Фейсбуке украинского внешнеполитического ведомства.

"Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбивание рейса MH17. Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации", – говорится в заявлении МИД.

Там призвали все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Ретельный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв ущерба MH17 и их членов семей", – говорится в сообщении.

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги продолжается с марта 2020 года. Приговор по делу против трех остающихся на свободе россиян и одного украинца ожидается позже в этом году. Ни один из подсудимых не явился в голландском суде.

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