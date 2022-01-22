В МИД из-за скандального заявления командующего ВМС Германии о Крыме вызвали посла ФРГ
Посла Германии в Украине Анку Фельдгузен вызвали в МИД из-за заявления командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, что Крым никогда не вернется в состав Украины
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .
Таким образом, в МИДе отреагировали на слова Шенбаха о том, что "Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется".
"Подчеркнута категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может соответствовать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - заявили в МИД.
- Напомним, 22 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину.
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