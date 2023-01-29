Об этом сообщает агентство Nova со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против российского народа, и никаких итальянских танков в Украине не будет", - сказал он.

Министр добавил, что Италия работает во благо мира и готова отправить только оборонное оружие. При этом, по мнению итальянского министра, президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому тирану Владимиру Путину придется сесть за стол переговоров.

"Зеленскому и Путину, в конце концов, придется сесть за стол переговоров. Соединенные Штаты, Китай, Турция, Ватикан и, прежде всего, ООН имеют большую задачу найти решение", - добавил Таяни.

Известно, что на вооружении в Италии находятся около 1700 танков. В частности, германские Leopard-1, американские М60А1 и М47.

25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 и разрешили их реэкспорт странам-партнерам.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".

По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

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