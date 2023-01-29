В МИД Италии отказались давать танки Украине и настаивают на переговорах с РФ
Правительство Италии убеждено, что "нужно сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины", но собственных танков нашему государству не отправит, настаивает на переговорах с РФ
Об этом сообщает агентство Nova со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против российского народа, и никаких итальянских танков в Украине не будет", - сказал он.
Министр добавил, что Италия работает во благо мира и готова отправить только оборонное оружие. При этом, по мнению итальянского министра, президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому тирану Владимиру Путину придется сесть за стол переговоров.
"Зеленскому и Путину, в конце концов, придется сесть за стол переговоров. Соединенные Штаты, Китай, Турция, Ватикан и, прежде всего, ООН имеют большую задачу найти решение", - добавил Таяни.
Известно, что на вооружении в Италии находятся около 1700 танков. В частности, германские Leopard-1, американские М60А1 и М47.
- 25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 и разрешили их реэкспорт странам-партнерам.
- 24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
- По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное