Об этом сообщает Reuters.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – такой комментарий по поводу атаки на иранский завод опубликовал советник офиса президента Михаил Подоляк 29 января.

IRNA отмечает, что глава политбюро по делам Евразии вручил украинскому дипломату письмо с призывом немедленно дать официальные разъяснения от правительства Украины.

Ранее Иран признал отправку беспилотников в Россию, но заявил, что они были отправлены до полномасштабного вторжения. Москва, в свою очередь, использование этих дронов отрицает.

29 января Министерство обороны Ирана подтвердило атаки беспилотных летательных аппаратов на один из центров производства боеприпасов, который подчиняется ведомству.

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