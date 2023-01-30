В МИД Ирана вызвали поверенного в делах Украины из-за комментария Подоляка, - СМИ
В понедельник, 30 января, в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментария Подоляка об атаке дронов на военный завод в стране
Об этом сообщает Reuters.
"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – такой комментарий по поводу атаки на иранский завод опубликовал советник офиса президента Михаил Подоляк 29 января.
IRNA отмечает, что глава политбюро по делам Евразии вручил украинскому дипломату письмо с призывом немедленно дать официальные разъяснения от правительства Украины.
Ранее Иран признал отправку беспилотников в Россию, но заявил, что они были отправлены до полномасштабного вторжения. Москва, в свою очередь, использование этих дронов отрицает.
- 29 января Министерство обороны Ирана подтвердило атаки беспилотных летательных аппаратов на один из центров производства боеприпасов, который подчиняется ведомству.
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