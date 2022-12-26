Об этом сообщает IRNA .

"Мы считаем безответственным угрожающую речь со стороны любой стороны, и украинское правительство несет ответственность за политические и правовые последствия этих угрожающих заявлений", - сказал спикер МИД Ирана Насер Канани.

Он в очередной раз заявил, что Иран отвергает обвинения в снабжении россиян беспилотниками во время полномасшабной войны против Украины.

"МИД Ирана неоднократно объявлял свою позицию по этому поводу, высокопоставленные должностные лица Исламской Республики также заявили о принципиальной позиции. Мы подчеркиваем, что обвинение в адрес других стран не поможет народу и власти Украины", - отметил Канани.

Он добавил, что "Иран не является частью войны в Украине и готов содействовать разрешению кризиса и установлению мира".

После выступления Владимира Зеленского в США Иран предупредил , что "его терпение после безосновательных обвинений и непристойных заявлений не безгранично".

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