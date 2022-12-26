В МИД Ирана пригрозили Украине последствиями из-за обвинений в поставке России дронов
Министерство иностранных дел Ирана пригрозило Украине правовыми последствиями из-за обвинений в адрес Тегерана в поставке РФ беспилотников
Об этом сообщает IRNA .
"Мы считаем безответственным угрожающую речь со стороны любой стороны, и украинское правительство несет ответственность за политические и правовые последствия этих угрожающих заявлений", - сказал спикер МИД Ирана Насер Канани.
Он в очередной раз заявил, что Иран отвергает обвинения в снабжении россиян беспилотниками во время полномасшабной войны против Украины.
"МИД Ирана неоднократно объявлял свою позицию по этому поводу, высокопоставленные должностные лица Исламской Республики также заявили о принципиальной позиции. Мы подчеркиваем, что обвинение в адрес других стран не поможет народу и власти Украины", - отметил Канани.
Он добавил, что "Иран не является частью войны в Украине и готов содействовать разрешению кризиса и установлению мира".
- После выступления Владимира Зеленского в США Иран предупредил , что "его терпение после безосновательных обвинений и непристойных заявлений не безгранично".
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