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В МИД Грузии отреагировали на заявление России о недопустимости вступления страны в НАТО

11 декабря, 2021 суббота
14:52
Мир НАТО

В Министерстве иностранных дел Грузии назвали неприемлемым заявление России о недопустимости расширения НАТО на Восток

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, сообщает Грузия Online.

Таким образом, официальный Тбилиси отреагировал на заявление Кремля, потребовавшего официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что двери Альянса открыты для Грузии и Украины.

"3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Вышеупомянутое чрезвычайно важное политическое решение, основывающееся на консенсусе. Оно опирается на фундаментальный принцип международного права, по которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс. Вместе с тем, это решение вытекает из статьи 10 Североатлантического договора, согласно которой любая европейская страна, разделяющая принципы Договора и вкладывающая в безопасность Североатлантического региона, может стать членом НАТО", - говорится в заявлении.

Также в МИД Грузии подчеркнули, что вступление в НАТО – суверенное решение страны, основанное на воле большинства населения и отраженное в Конституции Грузии.

"Любое заявление, сделанное третьей стороной по пересмотру решения Бухарестского саммита, противоречащее фундаментальным принципам и нормам международного права, является неприемлемым. Главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия РФ, проявляющиеся в оккупации и аннексии территорий соседних стран, пренебрежении базовыми принципами международного права и неисполнения взятых на себя обязательств", - подчеркнули в МИД Грузии.

  • Напомним, 10 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
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Украина
Россия
Грузия
НАТО Альянс
членство в НАТО
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