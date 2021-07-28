В МИД Германии заявили о готовности провести консультации с Украиной по "Северному потоку-2", - ОП
Германия готова к консультациям с Украиной относительно российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента .
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Маттиасом Люттенбергом.
Жовква рассказал собеседнику о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об угрозах, связанных с сохранением войск РФ вдоль границы Украины.
Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Нмецький чиновник заявил, что государство будет представлено на саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.
Уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку - 2", которые инициировала наше государство.
В ОП добавили, что была обсуждена возможность подписания декларации по европейской перспективы нашего государства.
Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС - Россия на самом высоком уровне в полной деоккупации всех украинских территорий.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток- 2".
- Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2".
- Российский "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" не предусматривает никаких гарантий для Украины.
- Европейская комиссия получила ноту главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по проекту "Северный поток-2".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.92
- Актуальное
- Важное