В МИД Германии заявили о готовности провести консультации с Украиной по "Северному потоку-2", - ОП

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента .

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Маттиасом Люттенбергом.

Жовква рассказал собеседнику о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об угрозах, связанных с сохранением войск РФ вдоль границы Украины.

Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Нмецький чиновник заявил, что государство будет представлено на саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.

Уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку - 2", которые инициировала наше государство.

В ОП добавили, что была обсуждена возможность подписания декларации по европейской перспективы нашего государства.

Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС - Россия на самом высоком уровне в полной деоккупации всех украинских территорий.