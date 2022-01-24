В МИД Германии призвали Запад "не смешивать НАТО с Украиной", реагируя на агрессию РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нельзя смешивать Украину и НАТО при выборе мер реагирования на российскую агрессию
Об этом сообщает МИД Германии .
Анналена Бербок подчеркнула, что Запад должен дифференцированно выбирать меры реагирования на эскалацию ситуации в Украине.
"Как Альянс мы солидарны с Украиной", - отметила она.
Министр добавила, что нельзя смешивать территорию Украины и НАТО.
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