В МИД Германии призвали Запад "не смешивать НАТО с Украиной", реагируя на агрессию РФ

Об этом сообщает МИД Германии .



Анналена Бербок подчеркнула, что Запад должен дифференцированно выбирать меры реагирования на эскалацию ситуации в Украине.



"Как Альянс мы солидарны с Украиной", - отметила она.



Министр добавила, что нельзя смешивать территорию Украины и НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb