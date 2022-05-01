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В МИД Германии объяснили, почему мир на условиях РФ неприемлем для Украины и Европы

1 мая, 2022 воскресенье
13:24
война с Россией Анналена Бербок

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что мир на условиях России не принесет безопасности ни Украине, ни Европе

Об этом Бербок заявила в интервью Bild am Sonntag.

"Санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях России не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - сказала Бербок. .

По словам главы МИД ФРГ, решение об условиях мира должна принимать только Украина, против которой Россия разрешила агрессию.

"Именно украинцы гибнут на этой войне и именно им грозит угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - подчеркнула Бербок.

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Украина
Россия
Германия
русская агрессия
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