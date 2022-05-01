В МИД Германии объяснили, почему мир на условиях РФ неприемлем для Украины и Европы
Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что мир на условиях России не принесет безопасности ни Украине, ни Европе
Об этом Бербок заявила в интервью Bild am Sonntag.
"Санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях России не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - сказала Бербок. .
По словам главы МИД ФРГ, решение об условиях мира должна принимать только Украина, против которой Россия разрешила агрессию.
"Именно украинцы гибнут на этой войне и именно им грозит угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - подчеркнула Бербок.
- 1 мая ФРГ высказалась за введение эмбарго на поставку российской нефти в ходе переговоров стран ЕС по шестому пакету санкций против РФ.
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