В МИД Германии не видят скорейшего возвращения России в G7
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит скорого возвращения России в состав "Большой семерки" (G7)
Об этом Анналена Бербок заявила в интервью на сайте МИД Германии.
По ее словам, пока неясно, когда РФ сможет вернуться в состав G7.
"Конечно, очень больно, что Россия исключила себя из этой группы, аннексировав Крым. Правильно было дать понять после агрессивных действий России в 2014 году, что мы не можем просто продолжать обычную экономическую политику на этой основе", - подчеркнула глава германского МИД.
Бербок отметила, что текущая эскалация на восточной границе Украины не облегчает ситуацию.
В настоящее время в группу "Большой семерки" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. Россию исключили из G8 после оккупации Крыма в 2014 году.
- Вицеканцлер Германии Роберт Хабек допускает полную остановку "Северного потока-2" из-за наращивания войск РФ возле границ Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное