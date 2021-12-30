В МИД Германии не видят скорейшего возвращения России в G7

Об этом Анналена Бербок заявила в интервью на сайте МИД Германии.



По ее словам, пока неясно, когда РФ сможет вернуться в состав G7.



"Конечно, очень больно, что Россия исключила себя из этой группы, аннексировав Крым. Правильно было дать понять после агрессивных действий России в 2014 году, что мы не можем просто продолжать обычную экономическую политику на этой основе", - подчеркнула глава германского МИД.



Бербок отметила, что текущая эскалация на восточной границе Украины не облегчает ситуацию.



В настоящее время в группу "Большой семерки" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. Россию исключили из G8 после оккупации Крыма в 2014 году.

Вицеканцлер Германии Роберт Хабек допускает полную остановку "Северного потока-2" из-за наращивания войск РФ возле границ Украины.