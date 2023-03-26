Заявление цитирует издание Welt .

"Сравнение президента Путина с ядерным распределением сил НАТО является обманом и не может служить для оправдания шага, объявленного Россией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее Белоруссия сделала несколько международных заявлений о том, что государство отказывается от ядерного оружия.

Международная инициатива по запрещению ядерного оружия (ICAN) отмечает, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.