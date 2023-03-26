В МИД Германии назвали запугиванием размещение ядерного оружия России в Беларуси
В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения"
Заявление цитирует издание Welt .
"Сравнение президента Путина с ядерным распределением сил НАТО является обманом и не может служить для оправдания шага, объявленного Россией", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ранее Белоруссия сделала несколько международных заявлений о том, что государство отказывается от ядерного оружия.
Международная инициатива по запрещению ядерного оружия (ICAN) отмечает, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.
- Президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институт изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин сознается в своем страхе проиграть войну.
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