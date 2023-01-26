В МИД Франции подтвердили, что рассматривают возможность поставки танков Leclerc Украине
Франция еще не приняла решения по поставке Украине тяжелых танков Leclerc, но президент Эмманюэль Макрон поручил министру обороны изучить этот вопрос.
Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Одессе, сообщает Укринформ.
"Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру обороны изучить этот вопрос (относительно поставки Украине тяжелых танков Leclerc, – ред.). На данный момент могу сказать, что ни одно решение еще не принято, но ни одно решение не представляется возможным", - сказала Колонна.
Она отметила, что Франция ведет постоянный диалог с украинскими властями относительно оборонных потребностей Украины, и проинформировала, что значительная часть переговоров с главой МИД Украины была посвящена этому аспекту.
"Хочу напомнить, что приоритетом Украины остается получение дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом, в частности, вчера говорил министр обороны Украины. Я думаю, что мы со своей стороны ответим на эту просьбу", - отметила Колонна.
- Ранее Politico писало, что французские члены правительства рассматривают возможность передачи собственных боевых танков Leclerc для нужд Украины, в частности, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для поставок Leopard 2.
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