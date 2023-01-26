Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Одессе, сообщает Укринформ.

"Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру обороны изучить этот вопрос (относительно поставки Украине тяжелых танков Leclerc, – ред.). На данный момент могу сказать, что ни одно решение еще не принято, но ни одно решение не представляется возможным", - сказала Колонна.

Она отметила, что Франция ведет постоянный диалог с украинскими властями относительно оборонных потребностей Украины, и проинформировала, что значительная часть переговоров с главой МИД Украины была посвящена этому аспекту.

"Хочу напомнить, что приоритетом Украины остается получение дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом, в частности, вчера говорил министр обороны Украины. Я думаю, что мы со своей стороны ответим на эту просьбу", - отметила Колонна.

Ранее Politico писало, что французские члены правительства рассматривают возможность передачи собственных боевых танков Leclerc для нужд Украины, в частности, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для поставок Leopard 2.

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