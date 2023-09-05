В МИД Франции осудили российские удары по зерновой инфраструктуре Украины
Министерство иностранных дел Франции заявило, что осуждает атаки России 4 сентября по зерновой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области
Об этом говорится в заявлении МИД.
"Франция осуждает российские удары, направленные сегодня утром по зерновой инфраструктуре в Измаильском районе. Это произошло после ударов по выходным по объектам гражданской инфраструктуры в Одесской области и вблизи территории Румынии", - отмечают в министерстве.
По их словам, таким образом, Россия продолжает свой шантаж глобальной продовольственной безопасности, что сказывается систематическим уничтожением транзитных и складских мощностей в Украине, препятствиями для экспорта зерна и приостановкой Черноморской зерновой инициативы, которая позволила отправить 33 миллиона тонн продовольствия в 45 стран, особенно в наиболее уязвимые страны Азии и Африки
В МИД напомнили, что министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна неоднократно отмечала, что действия РФ являются военными преступлениями и не останутся безнаказанными.
"Франция поддерживает и будет продолжать поддерживать Украины столько, сколько потребуется, чтобы помочь этой стране обеспечить ее законную оборону, укрепить ее устойчивость и бороться с безнаказанностью по зверствам, совершенным Россией. Мы продолжим принимать меры по укреплению глобальной продовольственной безопасности, которую Россия открыто пытается ослабить ", – констатируют во французском министерстве.
Атака дронов на Одесщину 4 сентября: что известно
В ночь на понедельник, 4 сентября, российские террористы в течение трех с половиной часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 17 дронов сбили силы ПВО, однако были и попадания. В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков в результате ущерба возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов.
В Силах обороны юга добавили, что массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.
Спикер МИД Олег Николенко впоследствии заявил, что два российских дрона-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии. Такую информацию ведомство предоставили пограничники".
Из-за этого инцидента МИД призвало партнеров предоставить Украине дополнительные системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевую авиацию, которые усилит защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.
Вскоре на это отреагировали в минобороны Румынии. Там осудили атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и назвали их неоправданными и "нарушающими все международные гуманитарные правила".
В то же время в румынском МО отметили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, "не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии".
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