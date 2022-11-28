В МИД Финляндии заверили, что будут поддерживать Украину, сколько потребуется
Прибывший в Киев глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину
Об этом он написал в твиттере .
"Неутешительность войны присутствует в Киеве... Можно только восхищаться мужеством и решительностью украинцев, когда страна отстаивает свою независимость. Мы будем и дальше поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Россия должна прекратить свою агрессивную войну и уйти", - написал он.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Финляндия заявила, что передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.
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В Киев 28 ноября прибыла самая большая делегация министров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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