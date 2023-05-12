В МИД Эстонии призвали на предстоящем саммите НАТО предоставить Украине "дополнительные шаги" к членству
Генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что позиция Эстонии и НАТО состоит в том, что Украина будет членом Альянса. Однако призывает на предстоящем саммите в Вильнюсе предоставить Киеву "некие дополнительные шаги к членству"
Об этом передает АрмияInform .
"Наша позиция (Эстонии, – ред.) и позиция НАТО состоит в том, что Украина будет в НАТО, как было принято на Бухарестском саммите (2008 года, – ред.). Мы только начали обсуждение, потому что НАТО является консенсусной организацией. Это будет консенсусное решение. Наша позиция состоит в том, что мы должны предоставить Украине какие-либо дополнительные шаги к членству", - отметил Всевиов.
Кроме того, на саммите в Вильнюсе также будет рассматриваться вступление Швеции в НАТО.
"Это будет огромная польза для безопасности Швеции, Эстонии, безопасности региона Балтийского моря. Это будет огромная польза для НАТО в целом. 2 страны еще не ратифицировали (Турция и Венгрия, - ред.). Я надеюсь, что так и будет. Я очень уверен, что в Вильнюсе у нас будет 32 союзника Альянса", - сказал он.
Дипломат считает, что отношения с Россией и Западом будут зависеть от лиц, кого россияне признают лидерами. Со всем тем доверие между Западом и РФ, являющееся основой любых стабильных отношений, было коренным образом нарушено. Это произошло из-за российского вторжения в Грузию 2008 года, вторжения в Украину в 2014 году и вторжения 2022 года – больше всего после 1945 года.
Всевиов также напомнил, что Запад может выжить и преуспевать без отношений с Россией: "Мы доказали, что можем жить без многих вещей, от которых зависели, например, от российского газа". Добавив при этом, что всесторонняя поддержка Украины ради победы над агрессором должна оставаться в приоритете для Запада.
В настоящее время внутри ЕС также идет работа, чтобы восполнить пробелы, которыми пользуется Россия, чтобы обойти санкции, отмечает эстонский дипломат.
"Мир изменился, изменились угрозы. Мы будем выполнять решения, принятые в Мадриде в прошлом году. Но мы должны двигаться вперед. Мы наконец снова сосредотачиваемся на коллективной обороне, которой не было 20 лет назад. Наша жесткая сила – это, прежде всего, экономическая сила, где мы имеем успех. Мы должны быть стратегическими", - добавляет генсек МИД страны.
- 24 апреля литовский президент Гитанас Науседа заявил, что необходимо найти конкретные механизмы, позволяющие Украине быстро интегрироваться в пространство НАТО.
- 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе Украина ожидает услышать, когда сможет стать членом Альянса .
- 9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post заявил, что вступление Украины в НАТО поддерживает каждая страна Альянса, однако сегодня сложно назвать точные сроки.
- Уже впоследствии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается по-прежнему .
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