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В МИД Британии пообещали России "тяжкие последствия" в случае вторжения в Украину

11 декабря, 2021 суббота
12:49
война с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что она столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину

Об этом сообщает bbc.

По ее словам, встреча министров иностранных дел G7 в Ливерпуле в эти выходные продемонстрирует единство и позволит понять, что такой шаг для России будет стратегической ошибкой.

Трасс выразила убеждение, что Великобритания и ее союзники должны сдержать Россию от такого курса действий, а члены G7 "будут абсолютно сильны в позиции против российской агрессии по отношению к Украине".

"Если бы Россия совершила такие действия, это было бы стратегической ошибкой, и это будет иметь серьезные последствия для России", - сказала Трасс.

Отвечая на вопрос, возможен ли военный ответ на российскую агрессию, Трусс сказала, что Великобритания работает с Украиной над "обороноспособностью и безопасностью".

"Мы оказываем им поддержку. Мы также работаем над тем, чтобы помочь с их энергетической устойчивостью. Поэтому они зависят не только от российской поставки энергоносителей. И именно таким образом мы в конечном счете поможем поддержать Украину", - отметила Трасс.

  • Напомним, 10 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО находится в компетенции Киева и стран-членов Альянса.
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Россия
Великобритания
русская агрессия
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