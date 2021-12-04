В МИД Беларуси заявили об угрозе потери государственности из-за санкций ЕС
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что из-за санкций Евросоюза страна рискует потерять государственность
Об этом сообщает официальный сайт МИД Беларуси.
По словам Макея, ЕС из-за санкций рискует навсегда потерять Беларусь, а сама страна - лишиться государственности.
"В конечном счете никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не произошло, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы" , – сказал Макей.
- Напомним, 26 ноября в Европейском Союзе согласовали новый пакет санкций против 28 белорусских физических и юридических лиц.
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