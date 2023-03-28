Об этом говорится в заявлении ведомства.

Соседствующие с Беларусью страны-члены НАТО наращивают свой военный потенциал в непосредственной близости к белорусским границам – заявили в министерстве. Сама же Беларусь страдает от введенных санкций и грубого вмешательства в свои внутренние дела со стороны Запада. Именно поэтому, считают в белорусском МИД, размещение ядерных боезарядов РФ вполне правомерно.

"Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никак не противоречат положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении МИД Беларуси.

В ведомстве отметили, что "соответствующие действия будут предприняты с целью укрепления собственной безопасности и обороноспособности. Кроме того, в МИД отметили, что подобное сотрудничество ядерного и неядерного государств не является новшеством, упомянув практику НАТО по "общим ядерным миссиям".

"На территории европейских стран-членов НАТО хранятся более 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения", - отметили в МИД Беларуси.