В МИД Австрии считают "интересной" предложенную Украиной формулу мира
Австрия выступает за прекращение войны РФ против Украины путем переговоров и считает "интересной" предложенную Украиной формулу мира
Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время пресс-конференции в Вене в понедельник, 2 декабря, по результатам переговоров со своим индийским коллегой, сообщает Укринформ.
"Мир никогда не достигается на поле боя. Мир всегда достигается за столом переговоров. И эта война не станет исключением. Но так – нужно, чтобы обе стороны согласились на переговоры. И здесь четко одно правило: никаких переговоров об Украине без Украины", – отметил Шалленберг.
На этом фоне австрийский министр назвал "интересной" предложенную Украиной формулу мира, состоящую из 10 пунктов.
Он добавил, что нужно "восстановить ситуацию, когда мир и дипломатия могут найти свое место".
"Но пока я этого не вижу, ведь обе стороны пытаются завоевать решающие очки на поле боя", - заявил Шалленберг.
Министр также указал на то, что развязанная Россией война происходит "на европейской земле, но она ни в коем случае не является европейской", поскольку ее последствия носят глобальный характер и миллионы людей по всему миру страдают вследствие роста цен, продовольственного и энергетического кризисов.
- Напомним, главный информационно-политический журнал Австрии Profil назвал президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года" из-за его влияния на судьбу Украины и Запада в целом.
- Федеральное правительство Австрии продлило действие временную защиту для вынужденных переселенцев из Украины и право легально находиться на территории республики до 4 марта 2024 года.
- Также Австрия считает реальной перспективу вступления Украины в Европейский Союз, если она будет идти по пути реформ.
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