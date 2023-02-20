В МИД анонсировали сюрприз по поводу визита "главных партнеров Украины" в Киев
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что готовится "сюрприз" с визитом "важных партнеров Украины" в Киев
Об этом Мельник заявил в эфире национального телемарафона .
"Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится удастся, ведь для нас важно, что в канун годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - сказал Мельник и попросил подождать немного. .
В понедельник, 20 февраля, пользователи соцсетей сообщали, что в столице перекрыто автомобильное движение в центре города и в районе посольства США. Вероятно, эти мероприятия связаны с возможным визитом одного из высокопоставленных иностранных чиновников.
В полиции Киева заявили , что центр столицы перекрыт из-за визита представителей нескольких иностранных делегаций.
"Сегодня столицу должны посетить представители нескольких иностранных делегации, поэтому по городу усилены меры безопасности, с перекрытием движения транспорта", - рассказали в полиции.
- Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден будет посещать Польшу с визитом с 20 по 22 февраля.
- 16 февраля в Белом доме заявили, что Байден посетит только Польшу , в Украину на следующей неделе он не планирует ехать.
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