Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Microsoft.

"С января 2023 года корпорация Microsoft наблюдает, как российские кибергруппы корректируют свою деятельность с целью усиления разрушительного влияния и сбора разведывательной информации о гражданских и военных объектах Украины и ее партнерах", – отмечается в документе.

Команда по исследованиям и анализу кибербезопасности подготовила отчет о ряде прогнозов деятельности хакеров РФ во время войны: "одна группа похоже, готовится к новой деструктивной кампании".

Microsoft обнаружила, что особенно активна команда Sandworm, которая испытывала "дополнительные возможности программ-вымогателей, которые могут быть использованы для разрушительных атак на организации вне Украины, выполняющие ключевые функции в цепях поставок".

Такие атаки подразумевают проникновение на серверы организаций, шифрование данных и вымогание средств в обмен на восстановление доступа. Программы-вымогатели используются и для прикрытия более злонамеренной деятельности – уничтожение данных. С января того года корпорация обнаружила по меньшей мере девять различных "чистильщиков" и два типа программ-вымогателей, которые использовались против более 100 организаций нашей страны.

Microsoft подчеркнула, что также возросло количество скрытых российских киберопераций, направленных на компрометацию украинских организаций на Западе.

"В странах Америки и Европы, особенно в соседних с Украиной, российские субъекты угроз пытаются получить доступ к правительственным и коммерческим организациям, участвующим в поддержке Украины", – пояснил гендиректор Центра анализа цифровых угроз корпорации Microsoft Клинт Уоттс.

13 февраля онлайн-ресурсы Североатлантического альянса подверглись кибератакам со стороны хакеров.

Представитель польского правительства рассказал , что 28 февраля российские хакеры совершили атаку на государственный налоговый онлайн-ресурс.



