В Microsoft разоблачили хакерскую операцию России против стран НАТО

Об этом говорится в докладе компании.

Согласно заявлению Microsoft, атаки направлены на взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в некоторых странах.

"С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, особенно США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - отмечается в документе.

При этом в докладе подчеркивается, что хакеры работают против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и высшего образования.

Кроме того, в корпорации подчеркнули, что хакерские атаки происходили против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не является приоритетом для группировки.

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