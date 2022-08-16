В Microsoft разоблачили хакерскую операцию России против стран НАТО
Американская компания Microsoft обнаружила хакерскую операцию Seaborgium, созданную в России и направленную на людей и организации в странах НАТО
Об этом говорится в докладе компании.
Согласно заявлению Microsoft, атаки направлены на взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в некоторых странах.
"С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, особенно США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - отмечается в документе.
При этом в докладе подчеркивается, что хакеры работают против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и высшего образования.
Кроме того, в корпорации подчеркнули, что хакерские атаки происходили против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не является приоритетом для группировки.
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