В Международный реестр программы ЮНЕСКО "Память мира" внесли архивные документы о Бабьем Яре
Архивные документы о Бабьем Яре государственного архива Киева внесли в Международный реестр программы ЮНЕСКО "Память мира": это будет способствовать сохранению украинского документального наследия
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на слова заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владислава Андронова.
Вручение сертификата о включении документального наследия "Бабий Яр" в реестр состоялось возле Символической синагоги. Мероприятие организовали Государственная архивная служба Украины и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".
Андронов отметил, что международное признание документального наследия о Бабьем Яре стало возможным благодаря сотрудничеству Государственной архивной службы Украины и семи украинских архивов, которые хранят оригинальные документы о событиях Холокоста.
В реестр программы ЮНЕСКО "Память мира" вошли:
- материалы о работе и выводах Государственной экспертной комиссии по установлению причин трагедии 1961 года, переписка с Центральным Комитетом Коммунистической партии УССР и государственными органами, геологические исследования;
- истории пациентов Киевской психбольницы;
- решение Киевской городской думы о создании и обеспечении функционирования кладбищ на территории урочища Бабий Яр, заселении прилегающей территории;
- протоколы заседаний и решение Киевского городского совета народных депутатов и его исполнительного органа, переписка и заключение специальных комиссий по мемориализации и благоустройству Бабьего Яра, выявление и перезахоронение расстрелянных военнопленных и гражданского населения, акты обследований территории и т.д.
Справочно. Программа ЮНЕСКО "Память мира" способствует сохранению мирового документального наследия, особенно в районах, пострадавших от конфликтов или стихийных бедствий. Проект направлен на обеспечение свободного доступа к документальному наследию во всем мире, повышение осведомленности общественности о значении документального наследия.
- 3 июля стало известно, что Украина подала на внесение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО писанки и кобзарско-лирницкие традиции. Их должны рассмотреть в следующем году.
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