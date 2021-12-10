Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Международный день прав человека здание КГГА засветилось цветами радужного флага

В Международный день прав человека здание КГГА засветилось цветами радужного флага

10 декабря, 2021 пятница
23:04
Общество

В пятницу, 10 декабря, здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветом ЛГБТКИ символики

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 года ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены по каким-либо признакам. Сегодняшняя акция привлекает внимание именно к равенству прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Цель акции - привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии. Ее инициаторами выступили всемирное движение, борющееся за права человека, Amnesty International и общественная организация, борющаяся за права ЛГБТКИ сообщества среди украинцев, KyivPride.

"Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером для других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения", - сказала Оксана Покальчук, директор Amnesty International.

Покальчук отметила, что в Украине на сегодняшний день нет ни законодательной базы для защиты ЛГБТКИ сообщества, ни защиты со стороны правоохранителей.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон подчеркнул, что Киев должен быть примером для других городов, и подчеркнул, что все люди, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должны чувствовать безопасность в обществе.

"Преступления на почве нетерпимости должны расследоваться должным образом. Наша акция призвана привлечь внимание к этой масштабной проблеме, чтобы положить конец систематическому запугиванию, травле и насилию", - отметил Эмсон.

В пресс-службе КГГА добавляют, что по данным правозащитного ЛГБТ Центра "Наш мир", в 2020 году зафиксировано 188 случаев действий на почве гомофобии и трансфобии, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТКИ людей.

Справка: ЛГБТКИ - акроним для обозначения лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, квир- и интерсексуальных людей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
права человека
Киев
ЛГБТ
Читайте также:
9 декабря, 2021 четверг
Генштаб РФ пригрозил Украине ответом на "провокации" на Донбассе
Джервонта Девіс
9 декабря, 2021 четверг
Экс-чемпион мира назвал имя единственного боксера, способного победить Ломаченко
Тайсон Ф'юрі
9 декабря, 2021 четверг
Фьюри отреагировал на решение WBC, которое срывает его бой с Усиком
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.88
    Покупка 26.88
    Продажа 27.16
  • EUR
    Покупка 30.29
    Продажа 30.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
10 декабря
22:51
Канцлер ФРГ Шольц назвал безопасность Украины "самой большой задачей"
22:34
"Не исключаю прямых переговоров с Путиным": Зеленский рассказал о форматах урегулирования войны с Россией
22:23
Степан Чубенко
На Донбассе открыли памятник вратарю, которого в 16 лет убили российские военные
22:17
Зеленский
"Некоторые группировки увидели, что общество их не поддерживает": Зеленский об анонсированном им "госперевороте"
22:01
Из-за продолжения транзита товаров из Беларуси: глава МИД Литвы подал в отставку
21:53
госбюджет
Зеленский подписал госбюджет-2022
21:36
В Армении приняли закон, который позволит увольнять невакцинированных с работы
21:26
"Время думать над правильными решениями": директор Института будущего назвал санкции США против Тупицкого сигналом для судей КСУ
21:06
Инфографика
Ломаченко и Комми провели дуэль взглядов. Видео
20:55
"Шантаж на местном уровне будет происходить": Зеленский об отключении электроэнергии
20:47
Эксклюзив
Возможность прямых переговоров с РФ при определенных условиях допускают 59% украинцев, - директор фонда "Деминициативы" Гарань
20:40
Инфографика
Ломаченко – Комми: боксеры показали одинаковый вес на взвешивании. Видео
20:38
Perseverance
"Доброе утро с Марса": Perseverance прислал новое фото с Красной планеты
20:33
Зеленский
Зеленский: "Не исключаю референдума по Донбассу, по Крыму, в целом по прекращению войны"
20:12
Инфографика
Халат и ушанка: Усик рассмешил фанатов своим нарядом, в котором приехал болеть за Ломаченко в Нью-Йорк
19:58
ЕС
Украина получила от ЕС 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19
19:48
Россия шантажирует Украину и требует прямых переговоров с боевиками, перемирия и обмена пленными не будет, - Казанский
19:26
Эксклюзив
"Хотят восстановить статус империи": нардеп-"слуга" Маслов назвал эскалацию на границах Украины стремлением РФ усилить свой статус в мире
19:25
Офис генпрокурора: о пытках и удержании в ОРДЛО расследуют более тысячи дел
19:09
В Киеве легковушка опрокинула "скорую", ехавшую на вызов: госпитализированы медики и водитель экипажа
19:07
НАТО
Россия требует, чтобы в НАТО официально отказались от перспектив вступления Украины и Грузии в Альянс
18:59
Артем Довбик
"Днепр-1" разбил "Мариуполь" в первом матче 18-го тура УПЛ
18:43
Групповое нападение на бар в центре Киева: полицейские сообщили о подозрении двум причастным
18:35
Лесные пожары уничтожили более 120 домов на чилийском острове Чилое
18:30
День в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы
18:28
Украина инициирует экстрадицию палача "Изоляции" Бражникова, сбежавшего во Францию
18:25
Главы МИД ЕС обсудят скопления российских войск на границе Украины
18:20
Эксклюзив
Вадим Васильчук
Должен быть от власти посыл обществу, что враг заплатит кровью и в РФ пойдут гробы, - депутат Киевсовета об угрозе нового вторжения
18:02
Украинки завоевали исторические медали на этапе Кубка мира по фристайлу
17:50
"Россия - единственный виновник конфликта": США в ОБСЕ ответили РФ на упреки в использовании Украиной "Джавелинов" в зоне ООС
17:34
Кипр сообщил о первых случаях заражения штаммом "Омикрон"
17:33
Ломаченко признался, что планирует делать после боя с Комми
17:30
PR
bodo
Портал впечатлений представил новую линейку нестандартных подарков ко дню рождения
17:25
Ущерб более чем на полмиллиарда гривен: суд арестовал и. о. заместителя Труханова
17:19
"Очередной акт агрессии против Украины": США про заявления РФ о движении украинского судна в Азовском море
17:14
Эксклюзив
Санкции США против Тупицкого - сигнал стоящим за блокированием КСУ силам - политолог Кулик
17:03
S1mple
Украинца признали лучшим киберспортсменом мира
16:57
Янукович
Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения до 2023 года
16:52
Зеленский Макрон
Зеленский обсудил с Макроном работу ТКГ и разблокировку Нормандского формата
16:45
россия вмс
Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря, - ВМС Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV