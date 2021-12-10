В Международный день прав человека здание КГГА засветилось цветами радужного флага

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 года ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены по каким-либо признакам. Сегодняшняя акция привлекает внимание именно к равенству прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Цель акции - привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии. Ее инициаторами выступили всемирное движение, борющееся за права человека, Amnesty International и общественная организация, борющаяся за права ЛГБТКИ сообщества среди украинцев, KyivPride.





"Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером для других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения", - сказала Оксана Покальчук, директор Amnesty International.

Покальчук отметила, что в Украине на сегодняшний день нет ни законодательной базы для защиты ЛГБТКИ сообщества, ни защиты со стороны правоохранителей.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон подчеркнул, что Киев должен быть примером для других городов, и подчеркнул, что все люди, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должны чувствовать безопасность в обществе.

"Преступления на почве нетерпимости должны расследоваться должным образом. Наша акция призвана привлечь внимание к этой масштабной проблеме, чтобы положить конец систематическому запугиванию, травле и насилию", - отметил Эмсон.

В пресс-службе КГГА добавляют, что по данным правозащитного ЛГБТ Центра "Наш мир", в 2020 году зафиксировано 188 случаев действий на почве гомофобии и трансфобии, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТКИ людей.

Справка: ЛГБТКИ - акроним для обозначения лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, квир- и интерсексуальных людей.

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