Об этом сообщает пресс-служба МКС.

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского устава отреагировал на угрозы в адрес МКС, а также меры, объявленные против его прокурора и судей, привлеченных к выдаче ордеров на арест Путина и детского омбудсмена РФ Львово-Беловой.

"Президия выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что МКС, его избранные должностные лица и персонал оказывают мощную поддержку Ассамблее государств-участников Римского устава.

"Мы подтверждаем полное доверие к Суду как независимому беспристрастному судебному институту и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, сохранять его целостность. МКС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные. учреждение последней инстанции Суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры", - заявили в президиуме.

Отметим, Ассамблея государств-участников Римского устава является руководящим надзорным и законодательным органом МКС. Она состоит из представителей стран, ратифицировавших этот документ или присоединившихся к нему.

Как сообщалось, следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и трех судей МКС, издавших ордера на арест Путина и Львовской-Беловой. Речь идет о прокуроре Кариме Ахмаде Хане и судьях Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айтале и Серхио Херардио Угальде.