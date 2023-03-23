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В Международном уголовном суде отреагировали на российские угрозы из-за ордера на арест Путина

23 мартa, 2023 четверг
02:46
война с Россией

В Международном уголовном суде (МКС) выразили сожаление по поводу угроз в адрес учреждения из-за ордера на арест Путина

Об этом сообщает пресс-служба МКС.

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского устава отреагировал на угрозы в адрес МКС, а также меры, объявленные против его прокурора и судей, привлеченных к выдаче ордеров на арест Путина и детского омбудсмена РФ Львово-Беловой.

"Президия выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что МКС, его избранные должностные лица и персонал оказывают мощную поддержку Ассамблее государств-участников Римского устава.

"Мы подтверждаем полное доверие к Суду как независимому беспристрастному судебному институту и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, сохранять его целостность. МКС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные. учреждение последней инстанции Суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры", - заявили в президиуме.

Отметим, Ассамблея государств-участников Римского устава является руководящим надзорным и законодательным органом МКС. Она состоит из представителей стран, ратифицировавших этот документ или присоединившихся к нему.

Как сообщалось, следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и трех судей МКС, издавших ордера на арест Путина и Львовской-Беловой. Речь идет о прокуроре Кариме Ахмаде Хане и судьях Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айтале и Серхио Херардио Угальде.

  • 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
  • Кремль оказался неготов к выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина и не понимает, как обезопасить его во время заграничных путешествий.
Владимир Путин
Криминал
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