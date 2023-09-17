В Международном суде ООН возобновляются слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Международный Суд ООН в Гааге с 18 по 27 сентября будет проводить слушания по делу Украины против РФ "Об обвинениях в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

"Особенность процесса уже в том, что в главном суде ООН встретятся две воюющие стороны, которые не взаимодействуют друг с другом ни на политических, ни на дипломатических площадках , и будут выяснять, как отмечают специалисты, нетипичный вопрос. Более того, в спор вмешались". 32 других государства, и это беспрецедентно", - говорится в сообщении.

По этому делу Украина доказывает, что именно РФ, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде", нарушила Конвенцию 1948 года.

По словам экспертов, первый главный вопрос заключается не в обвинениях в геноциде, а в обвинениях в неправомерных обвинениях в геноциде. Это суть дела, однако до его рассмотрения пока не дошло. Центральный вопрос нынешнего этапа как раз и состоит в том, может ли суд рассматривать этот спор по существу. На будущих слушаниях речь пойдет о юрисдикции суда и приемлемости жалобы Украины. Российская сторона выдвинула предварительные возражения и представит их 18 сентября.

Одна из сторон – традиционно этот ответ – может обжаловать юрисдикцию суда по делу или заявить, что суд не может рассматривать дело по другим причинам, пояснили в пресс-службе Международного суда ООН. В случае такой стороны выдвигает возражение против юрисдикции суда или приемлемости жалобы, а суд предусматривает разбирательство по существу. Остальные стороны предлагаются ответить на эти возражения. Письменные заявления будут опубликованы судом в первый день слушания, что поможет лучше добиться их позиции, говорят эксперты. Впрочем, позиция Украины и так ясна, а вот какие аргументы приведет Россия – пока неизвестно.

Международный Суд ООН выслушает стороны и вынесет решение. Если он признает, что имеет юрисдикцию и что иск полностью или частично принят, рассмотрение по существу возобновится. В противном случае – завершится.

Этот этап слушаний продлится до 27 сентября, но решение о юрисдикции будет вынесено позже. Или рассматривать дело по сути - крайне важно еще и потому, что это повлияет на обеспечительные меры, которые хотят и сугубо юридически, но действуют. Если суд согласится с РФ и признает, что у него нет юрисдикции, то обеспечительные меры будут отменены.