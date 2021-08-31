В Международном паралимпийском комитете отреагировали на отказ украинца фотографироваться с россиянами
МПК сообщил, что украинский легкоатлет Игорь Цветов имел право не фотографироваться вместе с россиянами, потому что они были без масок
Об этом Международный паралимпийский комитет сообщил изданию "СЭ".
"Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. С видеозаписи церемонии видно, что оба российские спортсмены без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", - говорится в заявлении пресс-службы.
Украинец Игорь Цветов после забега на 100 м, в котором он получил серебро, отказался от совместного фото и объятий на пьедестале почета с представителями Паралимпийского комитета России - Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.
- Напомним, 30 августа Игорь Цветов отказался фотографироваться и обниматься с российскими спортсменами на награждении Паралимпиады-2020.
- 31 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов заявил, что отказался от совместного фото с россиянами на Паралимпиаде в Токио в знак уважения к Украине.
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