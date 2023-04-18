В международном конкурсе Горовица принимает участие российский пианист, служивший в армии РФ после 2014 года
В украинском международном конкурсе имени В. Горовица принимает участие российский пианист Станислав Корчагин
Об этом говорится на официальной странице конкурса.
Музыковед и основатель радио Исландия Стас Невмержицкий обратил внимание на то, что в 2014-2015 годах Корчагин проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку, возрожденном Путиным в 2013 году. Он также является преподавателем Государственной российской академии музыки им. Гнесиных.
Российский пианист уже попал в полуфинал украинского конкурса, на котором будет играть, в частности, произведения Рахманинова и Чайковского.
По просьбе прокомментировать эту ситуацию представители конкурса Горовица не отвечают.
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