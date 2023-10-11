В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие
Утром среды, 11 октября, на станции "Печатники" московского метро два поезда столкнулись между собой. В результате аварии есть двое пострадавших - машинист и молодая пассажирка
Об этом пишут российские телеграмм-каналы и СМИ Медуза и РИА Новости .
Отмечается, что дептранс Москвы подтвердил инцидент в метро, назвав произошедшее "накатом старого состава, следовавшего из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд".
По данным медиа, из-за столкновения двух поездов метро пострадали два человека. Между вагонами зажало машиниста.
В то же время, по словам мэра российской столицы Сергея Собянина, во время столкновения поездов среди пассажиров серьезно пострадавших нет. Машинисту оказывается медицинская помощь.
Кроме того, на салатной ветке метро Москвы остановлено движение поездов.
- В августе 2022 года на станции киевского метро "Дарница" пассажир попал под поезд. Тогда также останавливали движение поездов.
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