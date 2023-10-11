В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие

Об этом пишут российские телеграмм-каналы и СМИ Медуза и РИА Новости .

Отмечается, что дептранс Москвы подтвердил инцидент в метро, назвав произошедшее "накатом старого состава, следовавшего из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд".

По данным медиа, из-за столкновения двух поездов метро пострадали два человека. Между вагонами зажало машиниста.





В то же время, по словам мэра российской столицы Сергея Собянина, во время столкновения поездов среди пассажиров серьезно пострадавших нет. Машинисту оказывается медицинская помощь.



Кроме того, на салатной ветке метро Москвы остановлено движение поездов.