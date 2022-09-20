English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Здоровье В метро Киева всех желающих будут обучать основам домедицинской помощи

В метро Киева всех желающих будут обучать основам домедицинской помощи

20 сентября, 2022 вторник
16:08
Здоровье

23 и 24 сентября на станциях киевского метрополитена врачи будут обучать желающих основам домедицинской помощи

Об этом информирует Киевский городской совет.

23 и 24 сентября на пятнадцати станциях киевского метрополитена врачи будут учить оказывать помощь.

  • 23.09 – с 13:00 до 17:00
  • 24.09 – с 11:00 до 15:00.

Перечень станций метро:

  • "Университет" (промежуточный вестибюль);
  • "Дружбы народов" (переход);
  • "Шулявка" (промежуточный вестибюль);
  • "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);
  • "Печерская" (промежуточный вестибюль);
  • "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
  • "Олимпийская" (промежуточный вестибюль);
  • "Дворец Украина" (вестибюль перед турникетом);
  • "Политехнический институт" (торец платформы);
  • "Театральная" (переход);
  • "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетом);
  • "Позняки" (балкон над платформой);
  • "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетом);
  • "Тараса Шевченко" (возле касс);
  • "Лукьяновская" (торец платформы).

Участникам покажут, как останавливать кровотечения, восстанавливать проходимости дыхательных путей при попадании в них постороннего тела, базовую сердечно-легочную реанимацию, а также медики поделятся другой важной информацией.

"Организованные городом экспресс-курсы только на базе Центра экстренной медицинской помощи прошли около 1000 человек. Учитывая актуальность вопроса, принято решение дать возможность овладеть основами домедицинской помощи максимально большему количеству людей. Именно поэтому локацией для проведения коротких мастер-классов по медицинской помощи было избран метрополитен, станциями которого ежедневно проходят тысячи киевлян и гостей города. К тому же это безопасное место во время воздушных тревог", – отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Такие мероприятия будут организовывать и дальше.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Медицина
новости Киева
Читайте также:
Дмитро Пєсков
19 сентября, 2022 понедельник
В Кремле пригрозили "должным ответом" на попытку освободить Крым
Дмитро Пєсков
17 сентября, 2022 суббота
В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
Катерина Поліщук, Пташка
18 сентября, 2022 воскресенье
В сети появилось видео с пленной Пташкой из "Азовстали"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.48
    Покупка 40.48
    Продажа 41.31
  • EUR
    Покупка 40
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
20 сентября
17:14
В Молдове начались военные учения с участием сил Румынии и США
17:12
Эдгар Ринкевич
Украина должна получить больше оружия, - глава МИД Латвии после объявления РФ псевдореферендумов
17:03
Лидер боснийских сербов Додик назвал войну РФ с Украиной "следствием расширения НАТО на Восток"
17:02
Азов, Байрактар или Мариуполь. На станции "Академик Вернадский" объявили конкурс имен для тюленят
17:01
Обновлено
Владимир Сальдо
Оккупационная власть Херсонщины и террористических "ЛНР" и "ДНР" приняли решение провести "референдумы о вхождении в состав РФ"
16:48
Новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже
16:46
"Нас ненавидят, наши солдаты насилуют женщин": оккупант в перехваченном разговоре рассказал о поражениях РФ на Донбассе
16:38
Эксклюзив
Эвакуация спасает жизнь: в Славянске минимум жертв российских обстрелов, потому что в домах не было жильцов, - председатель ОВА Лях
16:19
Вживую
Футбол. Ветераны ФК "Карпаты" – Сборная журналистов Украины. Благотворительный матч
16:06
"Стать спонсором победы": Минцифра анонсировала продажу в Дии военных облигаций
15:59
В Украине ликвидировали двух старших лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
15:40
Вез оккупантам помощь: российский актер и поклонник "ЛДНР" Пускепалис погиб по дороге на Донбасс
15:37
"Наивный шантаж угрозами": Ермак прокомментировал "референдумы" на оккупированных территориях
15:34
Эксклюзив
В Белогоровке практически нет людей и очень много разрушений, - глава Северодонецкой РВА Власенко
15:32
Укрпочта
Передал захватчикам авто Укрпочты на 2,5 млн грн. Экс-сотрудника подозревают в коллаборационизме
15:25
Новый Bayraktar Kizilelma прошел первые испытания с украинским двигателем
14:59
Обновлено
В Грузии вооруженный мужчина напал на банк, взял заложников и требует флаг РФ, вертолет и $2 млн
14:52
После секретного брифинга сенаторы-республиканцы сообщили о предварительной поддержке дополнительной помощи Украине, - CNN
14:39
В Украине ликвидировали майора российского спецназа и старшего лейтенанта армии РФ
14:33
iPhone 14
Украинцы предпочитают самый дорогой iPhone 14 в версии Pro Max
14:25
В Германии газохранилища заполнили на более чем 90%
14:18
Эксклюзив
Путин
Путин не объявит мобилизацию, даже если ВСУ пересекут границу с РФ, - дипломат Бессмертный
14:06
Путин хочет покончить с войной в Украине, но понимает, что для этого придется вернуть все оккупированные земли, - Эрдоган
13:57
Александр Петраков
УЕФА оштрафовал тренера сборной Украины Петракова за высказывания о войне
13:55
Наталья Диденко
На Западе, Севере и в Центре – дожди, а на Востоке – засуха. Погода на 21 сентября от Натальи Диденко
13:53
коронавирус
В течение недели в Киевской области госпитализировали 277 пациентов с COVID-19
13:43
Евро-2024
Сборную России отстранили от участия в Евро-2024, – президент УАФ Павелко
13:32
Эксклюзив
Некоторых били полицейскими дубинками, некоторых током, кормили недоваренной кашей: житель деоккупированной Балаклеи о жизни в застенке
13:32
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Лукашенко пообещал не допустить "удара в спину" России
13:30
Pepsi
PepsiCo прекращает производство в России почти через полгода после обещанной даты, - Reuters
13:17
Добровольно работал на оккупантов: экс-полицейскому из Купянска объявили подозрение в госизмене
13:12
Обещал наварить оккупантам щей: на Николаевщине задержали корректировщика огня
13:08
В Кремле заявили, что пока не видят перспектив окончания войны в Украине дипломатическим путем
13:08
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин хочет воевать
13:05
парад Крым
В ГУР оценили, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны
12:57
ЕС окончательно утвердил выделение Украине очередного транша макрофина в размере €5 млрд
12:57
Правительство Британии планирует выделить Украине как минимум $2,6 млрд военной помощи в 2023 году, - Reuters
12:41
Сборную России не пустили на ЧМ по любимому виду спорта Путина
12:15
Эксклюзив
Украинцы чрезвычайно мобильны, 430 тыс. беженцев уже работают в Польше, - местный политик Чех
12:10
Эксклюзив
В Литве продолжаются дискуссии о запрете въезда для граждан Беларуси, - член комитета нацбезопасности Шакалине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV