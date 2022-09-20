Об этом информирует Киевский городской совет.

23 и 24 сентября на пятнадцати станциях киевского метрополитена врачи будут учить оказывать помощь.

23.09 – с 13:00 до 17:00

24.09 – с 11:00 до 15:00.

Перечень станций метро:

"Университет" (промежуточный вестибюль);

"Дружбы народов" (переход);

"Шулявка" (промежуточный вестибюль);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль);

"Печерская" (промежуточный вестибюль);

"Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

"Олимпийская" (промежуточный вестибюль);

"Дворец Украина" (вестибюль перед турникетом);

"Политехнический институт" (торец платформы);

"Театральная" (переход);

"Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетом);

"Позняки" (балкон над платформой);

"Героев Днепра" (вестибюль перед турникетом);

"Тараса Шевченко" (возле касс);

"Лукьяновская" (торец платформы).

Участникам покажут, как останавливать кровотечения, восстанавливать проходимости дыхательных путей при попадании в них постороннего тела, базовую сердечно-легочную реанимацию, а также медики поделятся другой важной информацией.

"Организованные городом экспресс-курсы только на базе Центра экстренной медицинской помощи прошли около 1000 человек. Учитывая актуальность вопроса, принято решение дать возможность овладеть основами домедицинской помощи максимально большему количеству людей. Именно поэтому локацией для проведения коротких мастер-классов по медицинской помощи было избран метрополитен, станциями которого ежедневно проходят тысячи киевлян и гостей города. К тому же это безопасное место во время воздушных тревог", – отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Такие мероприятия будут организовывать и дальше.