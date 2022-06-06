В метро Киева сократили интервал движения
В киевском метро интервал движения сократили до 4-5 минут в пиковые часы
Об этом передает КГГА в телеграмме .
"В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые - до 8-10 минут", - говорится в сообщении.
Также заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.
Сейчас мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности" поезда курсируют без остановки.
Закрыт и пересадочный узел "Крещатик - Майдан Незалежности".
В метрополитене напоминают, что в случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.
- 21 апреля метро Киева возобновило движение по красной ветке. Движение было приостановлено из-за ситуации в городе из-за полномасштабного вторжения РФ.
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