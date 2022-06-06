Об этом передает КГГА в телеграмме .

"В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые - до 8-10 минут", - говорится в сообщении.

Также заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

Сейчас мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности" поезда курсируют без остановки.

Закрыт и пересадочный узел "Крещатик - Майдан Незалежности".

В метрополитене напоминают, что в случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.

21 апреля метро Киева возобновило движение по красной ветке. Движение было приостановлено из-за ситуации в городе из-за полномасштабного вторжения РФ.

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