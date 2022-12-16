В метро Киева пройдут тренинги по домедицинской помощи
В пятницу, 16 декабря, на 12 станциях метро Киева состоятся бесплатные тренинги по домедицинской помощи
Об этом сообщает сайт КГГА .
"Навыкам домедицинской помощи (первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах и т.п.) киевлян будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - говорится в сообщении.
Тренинги пройдут на следующих станциях метро:
- станция метро "Университет" (промежуточный вестибюль);
- станция метро "Дружбы народов" (переход);
- станция метро "Шулявка" (промежуточный вестибюль);
- станция метро "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);
- станция метро "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- станция метро "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- станция метро "Олимпийская" (промежуточный вестибюль);
- станция метро "Дворец Украины" (вестибюль перед турникетом);
- станция метро "Театральная" (переход);
- станция метро "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетом);
- станция метро "Позняки" (балкон над платформой);
- станция метро "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетом).
Время проведения тренингов – с 13:00 до 17:00.
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