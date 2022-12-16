Об этом сообщает сайт КГГА .

"Навыкам домедицинской помощи (первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах и т.п.) киевлян будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Тренинги пройдут на следующих станциях метро:

станция метро "Университет" (промежуточный вестибюль);

станция метро "Дружбы народов" (переход);

станция метро "Шулявка" (промежуточный вестибюль);

станция метро "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);

станция метро "Печерская" (промежуточный вестибюль);

станция метро "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

станция метро "Олимпийская" (промежуточный вестибюль);

станция метро "Дворец Украины" (вестибюль перед турникетом);

станция метро "Театральная" (переход);

станция метро "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетом);

станция метро "Позняки" (балкон над платформой);

станция метро "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетом).

Время проведения тренингов – с 13:00 до 17:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb