В метро Киева 17 февраля пройдут тренинги по домедицинской помощи
В пятницу, 17 февраля, в Киеве на 12 станциях метро состоятся тренинги для всех желающих по домедицинской помощи
Об этом сообщает сайт КГГА.
"Навыкам домедицинской помощи, в частности первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах и т. п., киевлян будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - говорится в сообщении.
Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00 на следующих станциях:
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);
- "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами);
- "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
- "Дворец "Украина" (вестибюль перед турникетами);
- "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетами);
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Дружбы народов" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
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