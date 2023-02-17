Об этом сообщает сайт КГГА.

"Навыкам домедицинской помощи, в частности первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах и т. п., киевлян будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00 на следующих станциях: