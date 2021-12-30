В "Металлисте" решили провести матч легенд
Харьковский "Металлист" объявил о проведении матча легенд клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста".
Нынешний состав "Металлиста" сыграет против лучших игроков, выступавших за харьковский клуб с 2008 по 2013 год.
Среди футболистов, которые могут вернуться на харьковский стадион – Папа Гуйе, Марко Девич, Жажа, Эдмар, Александр Рыкун, Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер и Хосе Соса.
Матч запланировано провести 28 мая 2022 года.
Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и с отрывом в 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.
- 20 декабря стало известно, что бразильский вингер Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист".
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