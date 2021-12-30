В "Металлисте" решили провести матч легенд

Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста".



Нынешний состав "Металлиста" сыграет против лучших игроков, выступавших за харьковский клуб с 2008 по 2013 год.



Среди футболистов, которые могут вернуться на харьковский стадион – Папа Гуйе, Марко Девич, Жажа, Эдмар, Александр Рыкун, Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер и Хосе Соса.



Матч запланировано провести 28 мая 2022 года.

Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и с отрывом в 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.