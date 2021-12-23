В "Металлисте" отреагировали на информацию о возвращении легендарного футболиста

Об этом Кучер сообщил программе "Футбол News".



По словам Кучера, в этой ситуации все зависит от Тайсона.



"Зимние трансферы? Конечно планируем, но пока разглашать не будем. Узнаете, когда все будет ясно. Возвращение Тайсона? Думаю, здесь все будет зависеть от Тайсона. Все может быть. Но конкретики пока никакой нет", - сказал главный тренер "Металлиста" Александр Кучер.

Тайсон известен украинцам своей игрой в Украинской премьер-лиге. С 2010 по 2013 год бразилец выступал за "Металлист", сыграл 83 матча, забил 20 голов и отдал 26 ассистов.



Из харьковского клуба Тайсон перешел в "Шахтер" за 15,24 млн евро и выступал за донецкий клуб до 2021 года. На счету бразильца 299 матчей, 55 голов и 78 ассистов в футболке "горняков".



Тайсон шесть раз выигрывал УПЛ, пять раз принимал Кубок Украины, выходил в полуфинал Лиги Европы и плей-офф Лиги чемпионов.



В апреле 2021 года Тайсон бесплатно перешел в бразильский "Интернасьонал", где уже сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.



Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.