В "Металлист" собрались вернуть легендарного футболиста
Бразильский вингер Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист"
Об этом сообщает авторитетный Telegram-канал "Тайны Футбола".
По версии источника, возвращение Тайсона в "Металлист" вероятнее всего состоится летом, хотя такая возможность существует и этой зимой. Эту информацию в личном общении подтвердил сам футболист.
Тайсон известен украинцам своей игрой в Украинской премьер-лиге. С 2010 по 2013 год бразилец выступал за "Металлист", сыграл 83 матча, забил 20 голов и отдал 26 ассистов.
Из харьковского клуба Тайсон перешел в "Шахтер" за 15,24 млн евро и выступал за донецкий клуб до 2021 года. На счету бразильца 299 матчей, 55 голов и 78 ассистов в футболке "горняков".
Тайсон шесть раз выигрывал УПЛ, пять раз принимал Кубок Украины, выходил в полуфинал Лиги Европы и плей-офф Лиги чемпионов.
В апреле 2021 года Тайсон бесплатно перешел в бразильский "Интернасьонал", где уже сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.
- Напомним, 15 апреля "Шахтер" решил досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном.
- В августе экс-капитан "Шахтера" Тайсон пожаловался, что сталкивался с расизмом в Украине.
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