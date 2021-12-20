В "Металлист" собрались вернуть легендарного футболиста

Об этом сообщает авторитетный Telegram-канал "Тайны Футбола".



По версии источника, возвращение Тайсона в "Металлист" вероятнее всего состоится летом, хотя такая возможность существует и этой зимой. Эту информацию в личном общении подтвердил сам футболист.



Тайсон известен украинцам своей игрой в Украинской премьер-лиге. С 2010 по 2013 год бразилец выступал за "Металлист", сыграл 83 матча, забил 20 голов и отдал 26 ассистов.



Из харьковского клуба Тайсон перешел в "Шахтер" за 15,24 млн евро и выступал за донецкий клуб до 2021 года. На счету бразильца 299 матчей, 55 голов и 78 ассистов в футболке "горняков".



Тайсон шесть раз выигрывал УПЛ, пять раз принимал Кубок Украины, выходил в полуфинал Лиги Европы и плей-офф Лиги чемпионов.



В апреле 2021 года Тайсон бесплатно перешел в бразильский "Интернасьонал", где уже сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.



Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.