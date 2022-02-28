В Meta заявили, что отбили информационную атаку на Украину
Meta, материнская компания Facebook, сообщила, что остановила хакерские атаки на Украину из России и Беларуси
Об этом сообщает Reuters.
За последние 48 часов в Facebook и Instagram удалили более 40 фейковых аккаунтов и групп, созданных в Украине и России. Они были созданы для атаки украинских деятелей. Такие же аккаунты заблокировали и в Twitter. В компании Meta говорят, что к атаке на украинцев причастна хакерская группа Chostwritter, которой удалось получить доступ к ряду аккаунтов в соцсетях.
"Эти же хакеры пытались опубликовать фейковое видео с якобы ослабленной дезинформацией об украинской армии. В нем даже были кадры, где якобы наши воины выходят из леса с белым флагом", - отмечают в сообщении.
Команда безопасности Meta заявила, что приняла меры по защите целевых аккаунтов и заблокировала фишинговые домены, которыми пользовались хакеры. Имена конкретных целей хакеров не назвали, однако убеждают, что их известили об атаках.
- Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайты Кремля, Роскомнадзора, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Госуслуг, Минобороны РФ, также россиянам нужен Tor Browser или VPN для доступа в твиттер.
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