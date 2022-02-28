В Meta заявили, что отбили информационную атаку на Украину

Об этом сообщает Reuters.

За последние 48 часов в Facebook и Instagram удалили более 40 фейковых аккаунтов и групп, созданных в Украине и России. Они были созданы для атаки украинских деятелей. Такие же аккаунты заблокировали и в Twitter. В компании Meta говорят, что к атаке на украинцев причастна хакерская группа Chostwritter, которой удалось получить доступ к ряду аккаунтов в соцсетях.

"Эти же хакеры пытались опубликовать фейковое видео с якобы ослабленной дезинформацией об украинской армии. В нем даже были кадры, где якобы наши воины выходят из леса с белым флагом", - отмечают в сообщении.

Команда безопасности Meta заявила, что приняла меры по защите целевых аккаунтов и заблокировала фишинговые домены, которыми пользовались хакеры. Имена конкретных целей хакеров не назвали, однако убеждают, что их известили об атаках.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайты Кремля, Роскомнадзора, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Госуслуг, Минобороны РФ, также россиянам нужен Tor Browser или VPN для доступа в твиттер.