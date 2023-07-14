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В местных бюджетах достаточно средств, чтобы не повышать сейчас тарифы, - Шмыгаль

14 июля, 2023 пятница
18:01
Экономика

В Украине пока не планируется повышения тарифов, ведь в местных бюджетах достаточно денег, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, 14 июля.

Премьер подчеркнул, что остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили уже 170 млрд гривен.

"То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы", - сказал Шмыгаль.

Также, по словам главы правительства, общая сумма субвенций регионам составила 92 млрд гривен. Одновременно с этим фиксируется значительный прирост в доходах местных бюджетов. Так, за первое полугодие 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило около 218 млрд гривен. Это на 42,5 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Шмыгаль добавил, что за полгода доходы составили 1,3 трлн гривен, а расходы госбюджета – 1 триллион 784 млрд гривен.

"Как я уже говорил, абсолютным приоритетом бюджета является безопасность и оборона. На это мы сейчас тратим около половины всех средств, которые есть в бюджете. На втором месте - социальные программы поддержки людей. За шесть месяцев этого года из госбюджета на соцвыплаты направлено 231 млрд грн. Из этих средств 136 млрд грн направили на пенсии и поддержку Пенсионного фонда. Было выплачено 23,1 млрд грн субсидий. Как мы и обещали, выполняем все свои социальные обязательства", – рассказал премьер-министр.

Он также отметил, что кроме армии, безопасности и социальных выплат ключевыми сферами расходов за первое полугодие остались медицина, образование и поддержка регионов.

Глава правительства отметил, что в первом квартале этого года удалось обеспечить среднюю зарплату врачей на уровне почти 22 тысячи гривен. Только образовательные субвенции для регионов за шесть месяцев выплачены на сумму более 56 млрд гривен. Из них уже 900 млн грн. направлено на обустройство бомбоубежищ в школах и еще 600 млн грн. - на закупку новых школьных автобусов.

Что известно о росте тарифов на воду

В январе отмечалось , что по завершении отопительного сезона в Украине правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Новые повышенные тарифы позволят повысить зарплаты энергетикам.

10 марта стало известно , что НКРЕКП планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине. По информации регулятора, тарифы будут расти в два этапа.

В мае глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Константин Ущаповский назвал причиной поднятия тарифа на свет для населения необходимость восстановления после обстрелов.

Впоследствии Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. В свою очередь НКРЕКП отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

Впоследствии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на холодное водоснабжение. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 июня.

Отмечалось, что повышение тарифов должно происходить в два этапа: с 1 июля по 31 августа и с 1 сентября 2023 года. Сумма в платежках для среднестатистической семьи выросла бы примерно на 60 гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал , что "неприемлемые решения о повышении тарифов" не были согласованы с Правительством.

Затем на заседании 3 июля НКРЕКП отменила свое предыдущее решение о повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод в Украине.

Однако в Минэнерго сообщили , что готовятся к сложному отопительному сезону, однако повышать тарифы на электроэнергию для населения еще раз не планируют.

Украина
Денис Шмыгаль
правительство Шмыгаля
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