В месте расселения россиян в Мирном прогремели взрывы, - Федоров
В поселке Мирное Донецкой области прогремело несколько взрывов в местном клубе. В помещении расселили мобилизованные из РФ
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района", – написал мэр Мелитополя.
Он информирует, что после первой ночи 30 ноября в местном клубе раздалось несколько громких взрывов. По словам Федорова, там расселились мобилизованные военные Российской Федерации.
"Настолько мощно "погуляли", что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя", - отмечает Иван Федоров.
Информация о потерях оккупантов уточняется.
- Напомним, Генштаб сообщал, что в течение недели с 21 ноября в больницы оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян.
- Украинские военные 29 ноября продолжали наносить поражение противнику. Нанесены 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также сбит беспилотник врага.
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