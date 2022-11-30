В месте расселения россиян в Мирном прогремели взрывы, - Федоров

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района", – написал мэр Мелитополя.

Он информирует, что после первой ночи 30 ноября в местном клубе раздалось несколько громких взрывов. По словам Федорова, там расселились мобилизованные военные Российской Федерации.

"Настолько мощно "погуляли", что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя", - отмечает Иван Федоров.

Информация о потерях оккупантов уточняется.

Напомним, Генштаб сообщал, что в течение недели с 21 ноября в больницы оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян.

Украинские военные 29 ноября продолжали наносить поражение противнику. Нанесены 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также сбит беспилотник врага.

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