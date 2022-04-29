В мэрии Харькова сообщили, когда планируют закончить учебный год
Завершение учебного года в Харьковской области запланировано на 3 июня
Об этом сообщает официальный сайт городского совета Харькова .
28 апреля мэр Харькова Игорь Терехов провел совещание по организации окончания учебного года, вступительной кампании и подготовки к следующему учебному году.
На встрече директор Департамента образования Ольга Деменко заверила, что пока занятия продолжаются дистанционно, и учителя начинают уроки не в 9:00, а в 10:00, чтобы находящимся в других странах детям было комфортно начинать обучение из-за разницы во времени.
Завершение учебного года планируются на 3 июня.
"Если ребенок усвоил 50% материала – имеет право переходить в следующий класс. Для нас главное, чтобы дети были в безопасности и здоровы, а остальным мы научим", - подчеркнула Демченко.
По словам Ольги Демченко, в Харькове осталось 48% школьников и 35% дошкольников. Уроки также ориентированы на оказание психологической поддержки, а для маленьких детей пытаются проводить еще развлекательные мероприятия.
- В среду 27 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьковщину из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов погиб 1 человек, 3 мирных жителей получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.
- В четверг, 28 апреля, российские войска обстреляли Харьковский район и Харьков , в результате чего погибли и ранены среди гражданского населения, также пострадала гражданская инфраструктура.
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