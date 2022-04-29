В мэрии Харькова сообщили, когда планируют закончить учебный год

Об этом сообщает официальный сайт городского совета Харькова .



28 апреля мэр Харькова Игорь Терехов провел совещание по организации окончания учебного года, вступительной кампании и подготовки к следующему учебному году.



На встрече директор Департамента образования Ольга Деменко заверила, что пока занятия продолжаются дистанционно, и учителя начинают уроки не в 9:00, а в 10:00, чтобы находящимся в других странах детям было комфортно начинать обучение из-за разницы во времени.



Завершение учебного года планируются на 3 июня.



"Если ребенок усвоил 50% материала – имеет право переходить в следующий класс. Для нас главное, чтобы дети были в безопасности и здоровы, а остальным мы научим", - подчеркнула Демченко.



По словам Ольги Демченко, в Харькове осталось 48% школьников и 35% дошкольников. Уроки также ориентированы на оказание психологической поддержки, а для маленьких детей пытаются проводить еще развлекательные мероприятия.

В среду 27 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьковщину из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов погиб 1 человек, 3 мирных жителей получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.

В четверг, 28 апреля, российские войска обстреляли Харьковский район и Харьков , в результате чего погибли и ранены среди гражданского населения, также пострадала гражданская инфраструктура.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb