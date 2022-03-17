В Мерефе, Харьковской области, российские ракеты попали в школу
По предварительным данным, пострадавших нет
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Еспресо.TV .
Вызов в службу спасения поступил в 03:39. Вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений города Мерефа, в Харьковском районе области.
В результате обстрела двухэтажное здание частично разрушено, также возникло возгорание. К месту происшествия выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек. Площадь пожара – около 400 кв. м. В настоящее время идет ликвидация пожара.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
- Напомним, на рассвете 17 марта над Киевом сбили ракету. Во время падения остатки попали в многоэтажку в Дарнице
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